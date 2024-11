Città

SARONNO – La magia del Natale è ufficialmente arrivata in città con l’inaugurazione del trenino un’attrazione che da anni scalda i cuori di grandi e piccini. A dare il benvenuto all’attrazione stamattina in piazza Libertà, erano presenti Enrico Cantù, main sponsor dell’iniziativa con Enrico Cantù Assicurazioni, e Andrea Busnelli, presidente di Confcommercio Ascom Saronno.

Il trenino, attesissimo e simbolo del Natale in città, è stato realizzato nell’ambito delle attività natalizie promosse dal comune di Saronno, in collaborazione con Confcommercio e il Distretto urbano del commercio. Sarà attivo ogni sabato e domenica fino al 24 dicembre, offrendo gratuitamente tre percorsi distinti che attraverseranno le principali vie e piazze del centro, portando gioia e atmosfera natalizia.

I percorsi, tutti con partenza e arrivo in piazza Libertà, includono tappe in punti iconici della città come piazza Aviatori d’Italia, via Mazzini, corso Italia e piazza De Gasperi, permettendo ai passeggeri di immergersi completamente nello spirito delle feste. Gli orari di servizio sono dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, garantendo momenti di svago e divertimento per tutta la famiglia.

Enrico Cantù, durante la presentazione, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa: “Contribuire alle attività del nostro territorio è un dovere, ma regalare ai bambini e alle famiglie momenti di serenità in un periodo magico come il Natale è anche un immenso piacere.” Soddisfazione anche per il numero di famiglie che fin dalla prima corsa hanno utilizzato il servizio è stata espressa da Andrea Busnelli presidente Confcommercio Ascom Saronno: “E’ una tradizione che si rinnova, grazie al nostro sponsor, con anno raccogliendo gli stessi apprezzamenti ed entusiasmo da parte dei saronnesi”

Per chi arriva in auto, sono state predisposte aree di parcheggio comode, tra cui piazza Mercato, via Pellico e via Manzoni, per permettere a tutti di partecipare senza difficoltà.

Il trenino di Natale si conferma così un appuntamento imperdibile del calendario natalizio saronnese, portando con sé la gioia delle feste e un’occasione unica per vivere il centro città in una veste speciale. Non resta che salire a bordo e lasciarsi trasportare dalla magia.

