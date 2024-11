ilSaronnese

UBOLDO – “A Uboldo nascerà una nuova area commerciale con Tigros e Burger King”: lo fanno sapere dalla lista civica Uboldo al centro. I cui rappresentanti entrano nel dettaglio: “E’ una volontà dell’Amministrazione Clerici-Renoldi perchè, con il Pgt fatto da noi nel 2018, lì un’area alimentare come questa non poteva sorgere. Infatti l’altra sera è stata votata una variante al Pgt. Ma andiamo nel vivo. Cosa ci guadagna Uboldo? Niente. Dei 405 mila euro che i proprietari di quell’area devono dare al Comune, tutti saranno spesi per realizzare una rotonda che è utile solo a Tigros e Burger King stessi. Perchè non è stato chiesto altro? Si poteva chiedere la realizzazione della rotonda più altre opere utili magari per le scuole, i parchi, i commercianti e i negozi di vicinato o la realizzazione di un progetto utile a Uboldo e gli uboldesi. La giustificazione degli amministratori è che non si poteva fare… onestamente non siamo d’accordo. Gli esempi intorno a noi sono tanti”.

La struttura commerciale nascerà sulla ex strada provinciale davanti alla cava.

Per il resto, proseguono da Uboldo al centro, “la discussione in consiglio comunale è stata quasi impossibile. Tra documenti mancanti e informazioni sommarie è stato veramente difficile avere spiegazioni concrete e logiche. L’unico che avrebbe potuto spiegarci qualcosa di più preciso ha abbandonato l’aula prima della discussione del punto in questione con una scusa. Si, l’assessore Ulderico Renoldi avrebbe sicuramente saputo darci qualche spiegazione in più. Del resto dalle carte risulta essere tra i progettisti di questa nuova area commerciale. Il nostro voto è stato contrario. Il territorio di Uboldo vale più di una semplice rotonda”.

