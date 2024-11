iltra2

VENEGONO INFERIORE – Il sindaco di Venegono Inferiore, Mattia Premazzi, ha condiviso un messaggio per sottolineare l’importanza del percorso intrapreso dalla comunità nell’ambito della gestione dei rifiuti.

“Serve ricordare da dove siamo partiti, per avere la consapevolezza che la visione verso la quale stiamo andando sia la strada per migliorare la vita delle generazioni future e tutelare l’ambiente in cui viviamo!”, ha dichiarato il primo cittadino, riferendosi al passaggio dalla raccolta con sacco nero al sistema della tariffa puntuale promosso da Coinger.

Un progresso significativo che, come evidenziato dal sindaco, è reso possibile grazie all’impegno condiviso dai cittadini. “Grazie a tutti per l’impegno che stiamo mettendo in questa direzione”, ha aggiunto Premazzi (nella foto), invitando la comunità a riflettere sull’importanza delle azioni collettive per la salvaguardia ambientale.

Per approfondire il tema e scoprire di più sul percorso di sostenibilità intrapreso, è possibile visionare un documentario realizzato da Coinger, disponibile ai seguenti link: