CARONNO PERTUSELLA – Nuovo appuntamento oggi alle 18 per la Rossella Ets Caronno Pertusella che in trasferta al palasport di via Cappa 2 a Courgnè (Torino) è ospite dei locali dell’Alto Canavese. Sfida alla portata dei caronnesi, per continuare la rincorsa verso le posizione che contano della classifica. Si gioca per la 8′ giornata del campionato di volley maschile serie B.

Da parte sua a capolista Pallavolo Saronno sempre alle 18 è di scena in casa contro l’Impresind volley Brianza di Desio, certo non una rivale irresistibile. L’incontro è fissato al palasport comunale Dozio di via Biffi a Saronno, con ingresso libero per il pubblico.

La Miretti Limbiate invece è ospite dello Yaka Malnate, oggi alle 20.45.

(foto Giovanni Pini: azione di gioco della Rossella Ets Caronno Pertusella in occasione di un recente incontro di campionato)

