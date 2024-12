Lazzate

LAZZATE – “Ho inviato la mia candidatura come delegato per il prossimo congresso regionale della Lega Lombarda. Chi deciderà di votare per me domenica 1 dicembre a Monza, sceglierà di sostenere la candidatura di Massimiliano Romeo a segretario regionale della Lega. Senza dubbi e fraintendimenti”. Così Andrea Monti, sindaco di Lazzate ed esponente leghista.

Prosegue Monti: “La mia scelta non è dovuta al semplice fatto che lo conosco da oltre 30 anni, come conosco la sua serietà e impegno in politica, a convincermi è stato soprattutto il suo programma: tornare a dare importanza ai militanti, tornare all’ascolto del territorio e alla formazione di scelte condivise, preservando l’anima storica, le radici e le basi fondanti di un movimento politico che è stato e deve rimanere diverso nel panorama politico italiano. Diverso proprio perché capace di ascoltare i diversi territori e le loro diverse istanze, incarnando il vero spirito federale. Non è una scelta di amicizia o di appartenenza, quella che i militanti dovranno compiere è una scelta puramente politica, per il futuro della Lega”.

(foto: Andrea Monti con Massimiliano Romeo)

29112024