Sport

CREMA – Quattordicesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West per l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno, si gioca contro la Pallacanestro Crema, incontro fondamentale per confermare il buon momento momento di forma per i biancoazzurri in seguito alla vittoria contro Fiorenzuola.

Dopo il 6-0 di apertura di Crema, i ragazzi di coach Gambaro rientrano subito nella gara e chiudono avanti nei primi dieci minuti sopra sul 17-21. Nel primo tempo Beretta e Pellegrini vanno in doppia cifra e la Robur comincia a staccare i padroni di casa. Il secondo quarto vede scappar via i biancoazzuri con la bomba di Nasini ed entrambe le fasi, offensiva e difensiva, decisamente sul pezzo.

Presa la doppia cifra di vantaggio Saronno non concede mai a Crema di rientrare, il tiro da tre continua a funzionare (10/26 alla fine), in generale l’attacco mantiene a distanza i padroni di casa. La produzione offensiva da 84 punti fuori casa è una grande notizia per gli ospiti, ma anche la difesa rende alla grande per intensità e presenza.

Al termine della partita ci sono da segnalare cinque giocatori in doppia cifra, Pellegrini con 19, Beretta 18, Giulietti 16, De Capitani 11, Maspero 10, ma in generale buon contributo da parte di tutti davanti e dietro.

La Robur ottiene la terza vittoria stagionale, la prima fuori casa. Ma non c’è tempo di rilassarsi, sabato 7 dicembre i ragazzi di coach Gambaro saranno di nuovo in campo contro la Virtus Imola per un’altra partita decisamente significativa per la classifica. Punteggio finale 66-84 in favore di Saronno.

