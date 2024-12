Sport

CESATE – Nel girone B di Prima categoria, alla 130 giornata, Rovellasca 1910 corsara sul campo della Gerenzanese mentre l’Atletico Lomazzo ha perso in trasferta sul campo della Canzese. Pari interno a Cesate per la capolista Sc United che non è andata oltre lo 0-0 contro il Menaggio; i cesatesi restano comunque primi in solitaria anche se il Montesolaro si fa sotto. Sconfitta interna per il Limbiate contro la formazione del Cassina Rizzardi.

Risultati

Per quanto concerne la 13′ giornata, questi i risultati: Bulgaro-Bovisio Masciago 0-1, Gerenzanese-Rovellasca 1910 0-1, Canzese-Atletico Lomazzo 3-2, Portichetto Luisago-Veniano 1-0, Monnet Xenia-Ardisci 2-3, Montesolaro-Itala 4-1, Sc United-Menaggio 0-0, Limbiate-Cassina Rizzardi 0-1.

Classifica

Sc United 31 punti, Montesolaro 28, Bovisio Masciago 27, Cassina Rizzardi 26, Ardisci 25, Rovellasca 24, Itala 21, Canzese 20, Menaggio e Portichetto Luisago 19, Limbiate 17, Gerenzanese 10, Bulgaro 9, Veniano 8, Monnet Xenia 7, Atletico Lomazzo 2.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

01122024