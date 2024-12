Sport

NOVEDRATE – Dopo il passo falso di settimana scorsa contro il Nova, torna in campo la Cogliatese per la tredicesima giornata di campionato in trasferta contro il Novedrate, avversario con un punto in più in classifica rispetto ai biancoazzurri.

Partenza a fionda dei ragazzi di Biemmi, al 5’ la sblocca subito Borghi che capitalizza un’incertezza tra portiere e difensori e deposita in rete il gol dell’immediato vantaggio. Il raddoppio arriva dieci minuti più tardi, corner allontanato fuori dall’area dove Capici si fa trovare pronto e buca Ceppi con una bella conclusione, 0-2 dopo quindici minuti di gioco. La Cogliatese cala il tris e mette in ghiaccio la partita al 20’, Rose calcia dalla destra e trova la sua terza rete stagionale. I padroni di casa accusano il colpo e si innervosiscono, i biancoazzurri invece giocano sull’onda dell’entusiasmo e chiudono il primo tempo sopra 3-0.

Nella ripresa gli ospiti abbassano il baricentro e continuano a gestire il vantaggio con intelligenza e senza correre grandi pericoli, tranne un paio di conclusioni neutralizzate da buoni interventi di Borgonovo. Il gol della bandiera del Novedrate arriva al 72’, Borghi stende un avversario in area e Palazzolo si presenta sul dischetto centrando il bersaglio. Passano i minuti e il risultato rimane invariato fino al triplice fischio, la Cogliatese vince 3-1.

Risposta importante dei biancoazzurri dopo il filotto positivo interrotto la scorsa settimana, vittoria fondamentale in ottica playoff contro una direttissima concorrente alla corsa alle zone alte della classifica. Settimana prossima la squadra di Biemmi affronterà in casa il Molinello, reduce da una bella vittoria proprio contro ormai l’ex capolista Nova.

Novedrate – Cogliatese : 1-3

Novedrate : Ceppi, Mason, Benzoni, Palazzolo, Agostoni, Marzorati, Nencioni, Farina, De Angelis, Ronzoni, Rivolta. A disposizione : Pontiggia, Abbracciavento, De Bastiani, D’Ippolito, Galimberti, Ndiaye, Paterini, Pugliese, Verga. All. Terraneo

Cogliatese : Borgonovo, Pastore, Del Bianco, Murari, Belotti, Chiari, Borghi, Muraca, Avella, Capici, Rose. A disposizione : Bettin, Cimnaghi, Corona, Ferrario Ro., Ventrella, Zampieri, Balestrini, Ferrario Ri. . All. Biemmi

Marcatori : 5pt Borghi (C), 14pt Capici (C), 20pt Rose (C), 27st Palazzolo (N)

