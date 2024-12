Calcio

SARONNO – L’Amor Sportiva rimedia una sconfitta di misura nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 1 dicembre nel proprio stadio comunale Cassina Ferrara di Saronno dove, in occasione della tredicesima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese, sono stati ospitati i giocatori della Robur di Legnano.

Dopo ben più di un’ora di gioco con il risultato in stallo sullo 0-0, la squadra ospite riesce a trovare il goal della vittoria con il subentrato Orlando che, precisamente al 32′ della ripresa, insacca un pallone in porta che vale ben tre punti alla squadra di Legnano che, vista la sconfitta in casa della capolista Mocchetti con la Pro Juventute, vola al secondo posto a pari merito con Torino Club, Cistellum e Virtus Cantalupo ad una sola lunghezza di distanza dalla vetta. Altro risultato negativo, invece, per i saronnesi dell’Amor Sportiva che non trovano la vittoria da ben cinque giornate.

(foto da archivio)