Sport

SARONNO – Il Fbc Saronno ospita oggi pomeriggio, 16′ giornata di Eccellenza, un Meda un po’ in crisi di risultati. Diretta play by play su ilSaronno.

Arbitro dell’incontro è Sebastiano Nucini di Treviglio (Michele Bevilacqua di Bergamo e Mohamed Elghachi di Bergamo). I saronnesi hanno vinto le ultime gare e sono tornati in scia delle migliori: la zona playoff non è poi così lontana e quello che chiede l’allenatore Fiorenzo Roncari è la continuità. I biancocelesti si troveranno di fronte ad un Meda partito piuttosto bene, in questa stagione, ma ultimamente protagonista di una serie di passi falsi. Gara difficile da decifrare ma con Saronno favorito.

Le altre gare

In Eccellenza. riguardo alle squadre locali, si giocano anche Ardor Lazzate-Mariano (alle 15) con arbitro Francesco Russo di Benevento (assistenti Mario Marco Rizza di Legnano e Mouhamadou Mansor Sall di Bergamo), Caronnese-Sedriano con arbitro Lorenzo Jaber Ginolfi di Lodi (assistenti Andrea Stracquadaini di Seregno e Francesco Maggio di Monza).

Classifica

Solbiatese 33 punti, Mariano 30, Rhodense 27, Pavia e Caronnese 26, Ardor Lazzate 25, Fbc Saronno 21, Vergiatese 18, Meda 17, Ispra, Lentatese e Sedriano 15, Cinisello 13, Sestese e Casteggio 12, Legnano e Robbio Libertas 7, Base 96 Seveso 5.

02122024