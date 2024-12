Sport

CARONNO PERTUSELLA – Netta vittoria casalinga oggi per la Caronnese che superando 4-1 il Sedriano resta in zona playoff. A segno per i locali Malvestio, Savino, Doumbia e Rosa; per gli ospiti Fulciniti.

Caronnese-Sedriano 4-1

CARONNESE: Vergani, Cerreto, Dilernia, Zibert, Galletti, Sorrentino, Malvestio, Paltrinieri, Colombo, Cannizzaro, Doumbia. A disposizione Paloschi, Battistella, Napoli, Savino, Oliviero Tondi, De Angelis, Corno, Rosa. All. Ferri.

SEDRIANO: Frattini, De Milato, Fulciniti, Berra, Ornaghi, Poletto, De Dona, Tommasone, Menni, Cacciatori, Garavaglia, A disposizione Cioffi, Doldi, Moscatelli, Celano, Parrella, Bonora, Di Cosmo, Bandera, Citro. All. Imbriaco.

Arbitro: Ginolfi di Lodi (Stracquadaini di Seregno e Maggi di Monza).

Risultati

Caronnese-Sedriano 4-1, Casteggio-Sestese 2-1, Fbc Saronno-Meda 3-1, Pavia-Ispra 5-2, Rhodense-Legnano 4-3, Robbio Libertas-Cinisello 1-1, Solbiatese-Lentatese 3-0, Vergiatese-Base 86 Seveso 0-0, Ardor Lazzate-Mariano 2-0.

Classifica

Solbiatese 36 punti, Rhodense e Mariano 30, Pavia e Caronnese 29, Ardor Lazzate 28, Fbc Saronno 24, Vergiatese 19, Meda 17, Ispra, Casteggio, Lentatese e Sedriano 15, Cinisello 14, Sestese 12, Robbio Libertas 8, Legnano 7, Base 96 Seveso 6.

