SARONNO – Il Fbc Saronno trova la terza vittoria consecutiva nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 1 dicembre allo stadio Colombo Gianetti di Saronno dove, in occasione della tredicesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda, i saronnesi hanno ospitato il Meda.

La cronaca – Il risultato si sblocca dopo un quarto d’ora dal fischio d’inizio del direttore di gara con il bomber Locati che salta con un numero l’estremo difensore avversario Aiello e insacca, a porta sguarnita, il goal dell’1-0. Il Meda prova a reagire prima con Bruschi che al 33′ non riesce ad inquadrare lo specchio di porta per pochissimi centimetri su una pericolosa conclusione di testa non trovando il goal del pari e poi con la conclusione di Miccoli allo scadere del primo tempo sulla quale, però, salva con un grande intervento Todesco.

Nella ripresa è ancora una volta il Saronno a partire fortissimo trovando il raddoppio a pochi secondi dal via con una clamorosa autorete di Orsi che insacca nella propria porta la palla arrivata dal pericoloso cross arrivato dai piedi del subentrato Lanzarotti. Le speranze degli ospiti si riaccendono nel finale quando, precisamente al minuto 83, il direttore di gara concede un calcio di rigore per un netto fallo di Cabezas, successivamente concretizzato da Calmi che accorcia momentaneamente le distanze. La partita si chiude definitivamente al 90′ con la magnifica rete del 3-1 firmata da Vaglio che recupera il pallone su un incertezza avversaria e, da fuori area, lo insacca in porta colpendo la traversa con un perfetto “colpo di biliardo”.

Il Fbc Saronno vince con facilità una partita nella quale ha sempre mantenuto il controllo del campo e nella quale ha saputo sfruttare a pieno le incertezze difensive degli avversari conquistando, così, la terza vittoria consecutiva con cui resta al settimo posto della classifica a soli due punti dal gruppo di squadre attualmente in zona play-off. Risultato negativo, invece, per il Meda che torna a casa con la terza sconfitta consecutiva.

Fbc Saronno-Meda 3-1

FBC SARONNO (3-5-2): Todesco; Ortolani, Bello, Fasoli; Favilla (1’ st Rudi), Vaglio, Pedrocchi, Ferrari (24’ st Cabezas), Brennici (1’ st Lanzarotti); Mammetti (16’ st Pontiggia), Locati (31’ st De Vincenzi). A disposizione Gargarella, Ciceri, Sironi, Gatti. All. Roncari.

MEDA (4-3-3): Aiello; Martino (30’ st Pozzoli), Ambrosini, Bruschi, Orsi (7’ st Annoni); Barile (16’ st Di Giulio), Galli (16’ st Marano), Di Cesare; Schinetti, Calmi, Miccoli (7’ st Crea). A disposizione Colombo, Ferraroli, Lanzarini, Gebbia. All. Cairoli.

Arbitro: Nucini di Treviglio (Bevilacqua di Bergamo e Elghachi di Bergamo).

Marcatori: 15’ pt Locati (S), 1’ st Orsi (M) (a), 38’ at Calmi (M) (r), 45’ st Vaglio (S).

01122024