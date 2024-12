Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Azione Saronno in merito all’ultima seduta del consiglio comunale e alla situazione di crisi di maggioranza che rimane in città.

Ecco il testo integrale

La coalizione che governa Saronno, dunque, ha ancora i numeri in consiglio per eleggere un presidente, ma li ha per governare? E sulla base di quale programma? Quello del Sindaco Airoldi o quello dei diversi soggetti e consiglieri di ogni appartenenza che lui, di volta in volta, sarà costretto a compiacere per poter ottenere la maggioranza e rimanere in sella?

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a ricatti più o meno velati e richieste che mettono in luce la fragilità di questa maggioranza, condite da tanti personalismi e da soluzioni opportunistiche che prescindono da un vero progetto politico. Una debolezza che obbliga il Sindaco a occuparsi di garantirsi la sopravvivenza piuttosto che affrontare efficacemente questioni importanti per la città, come, ad esempio, il PGT/PGTU, il futuro dell’area Isotta o il funzionamento dell’Istituzione Zerbi per la gestione della scuola dell’infanzia.

Ci troviamo adesso con una presidente del consiglio che, solo pochi giorni fa, criticava pubblicamente il Sindaco e la sua azione di governo. Quale stabilità può consentire questa soluzione? Quali garanzie può dare in merito al confronto politico trasparente e alla risoluzione dei problemi concreti della città?

Come Azione, crediamo che la strada che questa Amministrazione sta percorrendo non faccia altro che alimentare sfiducia e astensionismo, allontanando sempre più le persone dalla politica.

Noi vorremmo costruire un’alternativa basata su un modello diverso, dove il dialogo con i cittadini sia reale, dove le priorità siano chiare e condivise e dove le decisioni siano guidate da una visione concreta e sostenibile per il futuro della città, in grado di affrontare i veri problemi dei saronnesi.

Per questo, perché Saronno non risulti alla fine l’unica sconfitta in questo scenario, chiediamo ai cittadini che lo desiderino di contattarci e di condividere con noi le loro preoccupazioni e le loro proposte, scrivendo a [email protected] o inviandoci un messaggio usando i nostri canali social (Facebook e Instagram).

Commenti