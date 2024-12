Città

Il consiglio comunale di Uboldo ha approvato un progetto per la realizzazione di un’area commerciale in via 4 Novembre, che comprenderà un supermercato Tigros, un fast food e una nuova rotonda all’incrocio con la strada consortile verso la piattaforma ecologica Cava Fusi

Il prevosto, monsignor Giuseppe Marinoni, ha espresso profondo dolore per il furto in Santuario e ha annunciato una messa riparatrice che si terrà domenica 8 dicembre alle 18, invitando la comunità a partecipare per sanare la ferita inflitta agli affetti più cari.

In occasione delle festività natalizie, è stato inaugurato a Saronno il tradizionale trenino di Natale, grazie alla collaborazione tra il comune, Confcommercio e il Distretto Urbano del Commercio. Attivo ogni sabato e domenica fino al 24 dicembre, il trenino offre gratuitamente tre percorsi con partenza e arrivo in piazza Libertà, attraversando le principali vie del centro. Gli orari di servizio sono dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Enrico Cantù, main sponsor dell’iniziativa, ha sottolineato l’importanza di regalare momenti di serenità alle famiglie durante il periodo natalizio.

La comunità politica di Saronno si è stretta attorno al consigliere comunale di Forza Italia, Agostino De Marco, per la perdita della moglie, Mirella Capo De Marco.

A Uboldo, una giovane gattina, successivamente chiamata Sand, è rimasta intrappolata per diverse ore nel motore di un’auto parcheggiata in via Morandi.