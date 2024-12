Groane

SOLARO – Anche il meteo, con una splendida giornata di sole, ha contribuito alla buona riuscita dell’ormai tradizionale appuntamento con l’iniziativa Babbo Run, organizzata dall’amministrazione comunale oggi, domenica 1° dicembre. Dalle 10, numerose famiglie e gruppi si sono radunati davanti a Villa Borromeo per la partenza. Le iscrizioni hanno registrato oltre 264 presenze, tra solaresi, famiglie, gruppi di amici e tante persone provenienti da Saronno, Ceriano Laghetto e Cogliate.

Prima della partenza, l’assessore Cristian Caronno e la sindaca Nilde Moretti hanno premiato i gruppi più numerosi, come Solaro Sport, Avis Saronno, In x Aut, i gruppi di cammino e la Virtus Groane, che con 64 partecipanti ha segnato il record di iscritti. Presente anche Uda, con diversi partecipanti a quattro zampe, i più coccolati insieme ai piccoli Babbi Natale in passeggino.

Alle 10,30, dopo una decina di minuti di riscaldamento realizzato da In x Aut, è partita la corsa da via Borromeo, con i partecipanti che indossavano il classico cappellino natalizio.

È stato un vero momento di condivisione, accompagnato da canzoni di Natale, da Last Christmas a Feliz Navidad, che hanno invaso Solaro, coinvolgendo anche chi non ha partecipato direttamente, ma si è affacciato da finestre e balconi per salutare i Babbi Natale sorridenti e divertiti.

