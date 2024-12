Flockerz ($FLOCK) sta rapidamente raggiungendo i suoi obiettivi di finanziamento, avendo raccolto oltre $3,5 milioni in soli due mesi.

Questo nuovo progetto ha attirato l’attenzione degli early adopters, desiderosi di entrare nel primo sistema di meme coin Vote to Earn (V2E), dove la community ha un ruolo centrale nel definire il futuro del progetto.

Con un forte interesse degli investitori in questa fase iniziale, Flockerz ha il potenziale per un guadagno superiore a 4.000x, simile all’ascesa vertiginosa di Chill Guy ($CHILLGUY), che ha recentemente scatenato un vero e proprio delirio nel settore, aumentando enormemente i guadagni dei primi investitori.

Flockerz è ancora in presale, ma il prezzo aumenta progressivamente.

In pochi giorni, un trader ha trasformato $1.000 in $1 milione investendo in $CHILLGUY, registrando un ritorno incredibile del 489.847%.

Questa storia incredibile non è un caso isolato. Numerose pubblicazioni riportano che altri trader stanno ottenendo guadagni simili, se non ancora più sorprendenti.

Un report, ad esempio, afferma che un investitore ha incassato $4,2 milioni partendo da un investimento di soli $160.

Tutto ciò dimostra che il superciclo delle meme coin è in pieno svolgimento. E mentre l’entusiasmo è innegabile, esperti come Murad Mahmudov ritengono che l’attuale bull run sia ancora agli inizi, con le meme coin destinate a diventare mainstream entro il 2025.

2025 will be the Year of Memecoins. pic.twitter.com/JtSgu88kfd

Yes, we are still early.

Per i nuovi progetti di meme coin come Flockerz, che ha già guadagnato molta attenzione nella sua fase iniziale, il successo di Chill Guy offre una chiara guida su cosa sia possibile.

Con un inizio così forte e una tendenza a rendimenti enormi nel settore, Flockerz è ben posizionata per replicare, se non superare, questi tipi di guadagni mentre il mercato delle meme coin continua a crescere.

Ma cos’ha di speciale Flockerz, e perché è la prossima meme coin con un potenziale simile a quello di $CHILLGUY?

Come accennato prima, Flockerz è il primo progetto nell’ambito delle meme coin a introdurre il meccanismo V2E.

Il V2E premia gli utenti con token per votare su decisioni chiave che influenzano la direzione futura del progetto. Questo introduce un nuovo livello di coinvolgimento della community, dove sono le persone, non un singolo sviluppatore senza reale coinvolgimento, a controllare la crescita e la visione del progetto.

Non c’è da stupirsi che Flockerz stia guadagnando la reputazione di “Meme Coin del Popolo”.

E si adatta perfettamente alla recente onda di mercato. L’esperto Murad Mahmudov ha recentemente condiviso un post dell’utente Frothless, che ha descritto giustamente questo bull run come “Il Bull Run del Popolo”.

Let me explain why I’m calling this bull run “The People’s Bullrun” and why it represents the most significant wealth-creation opportunity for retail investors since Bitcoin’s early days:

In 2013-2014, average people could buy BTC at $100 and ride it to life-changing wealth.…

— Frothless (@FrothlessPlease) November 19, 2024