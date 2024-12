Altre news

ORIGGIO – Alle 21 di domenica i vigili del fuoco del distaccamento Saronno sono intervenuti alla periferia del comune di Origgio in via Saronnino per un incidente stradale, il conducente di un’autovettura – una Audi TT – ha infatti perso il controllo del mezzo, che uscendo di strada ha impattato contro un’albero.

Gli operatori dei pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario del Sos Mozzate a soccorrere la persona rimasta ferita nello schianto, portata poi in ospedale in codice giallo. E’ stato soccorso iunfatti un ragazzo di 29 anni che con contusioni varie, ma non in pericolo di vita, è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale San Carlo di Milano.

Sul luogo del sinistro anche le pattuglie dei carabinieri della Compagnia saronnese, e l’auto-infermieristica.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale? Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: alcune immagini dell’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento saronnese)

01122024