In particolare durante la stagione più fredda dell’anno, la pelle del corpo si secca. Può presentare screpolature, rossori, irritazioni e altre spiacevoli conseguenze legate a freddo, gelo, vento. Il derma esige quindi maggiori attenzioni. Un trattamento che idrata e protegge è essenziale per una pelle radiosa, sana, elastica e priva di segni d’espressione o, peggio, rughe.

Pelle in inverno: che cosa succede

Il freddo esterno e l’aria secca all’interno degli ambienti chiusi possono comportare un maggiore stress per il derma. La minore umidità compromette la produzione di sebo, un elemento fondamentale che va a creare una barriera idrolipidica che funge da scudo. Le ghiandole riducono quindi la loro produzione di sostanze nutritive che dovrebbero mantenere il derma in salute. Occorre armarsi con la migliore crema idratante per il corpo e per la pelle secca a base di preziosi ingredienti naturali provenienti da coltura biologica come oli riparatori ricchi di vitamina E.

Nelle parti scoperte del corpo, ma non solo, si nota pelle secca, disidratata, screpolata e che trasmette una fastidiosa sensazione di tensione. In seguito alla riduzione di sebo, la pelle perde più velocemente lo strato di grassi che impedisce all’acqua di evaporare, causando disidratazione.

Crema corpo: come scegliere quella giusta

La crema corpo va scelta in base a più parametri. Anzitutto, occorre capire il tipo di pelle e quali sono le problematiche su cui intervenire.

Secca . La pelle che è già di per sé secca, in inverno ha ancora più necessità di un fluido ricco a base di oli .

. La pelle che è già di per sé secca, in inverno ha ancora più necessità di . Grassa . Un’epidermide che tende al grasso, ha bisogno di una formulazione più leggera a base principalmente di acqua .

. Un’epidermide che tende al grasso, ha bisogno di a base principalmente di . Sensibile . Il derma sensibile vuole, invece, una soluzione rispettosa priva di profumi e sostanze irritanti.

. Il derma sensibile vuole, invece, una soluzione e sostanze irritanti. Mista . Chi ha una pelle mista, cioè secca e grassa allo stesso tempo, ricerchi una crema nutriente e purificante .

. Chi ha una pelle mista, cioè secca e grassa allo stesso tempo, ricerchi una crema . Matura. Un derma maturo con screpolature e rughe, anche profonde, prediliga una formulazione ricca e nutriente che prevenga la disidratazione che spesso sta dietro alle problematiche di perdita di elasticità e compattezza.

Inoltre, che si tratti di uno o dell’altro tipo, la crema idratante corpo dovrebbe essere formulata con preziosi ingredienti di origine naturale da coltivazioni biologiche prive di parabeni, siliconi e conservanti artificiali. In questo modo, l’unguento è maggiormente supportato dal derma e penetra in profondità senza creare fastidi proprio perché naturale e quindi più compatibile.

Crema corpo idratante: quando usarla

Dopo aver spiegato perché e quale formulazione per il corpo usare, ci si potrebbe domandare quando usarla. In linea di massima, sarebbe preferibile stendere uno strato di crema il mattino e la sera dopo la doccia. Infatti, il sapone tende a rimuovere non solo lo sporco ma anche il sebo che naturalmente il derma produce per proteggersi.

Tuttavia, è possibile ripetere l’uso dell’unguento ogni volta che se ne senta l’esigenza perché la pelle “tira”. Si tratta soprattutto di mani e viso che sono le parti che restano scoperte durante il giorno perciò più esposte agli agenti atmosferici.