Cronaca

CISLAGO – Ha suscitato un grande sconcerto la notizia che due pensionati siano stati aggrediti durante una passeggiata nei boschi subito al di fuori del paese. In particolare ad avere la peggio un 71enne che ha riportato un trauma cranico per cui ha dovuto essere portato d’urgenza all’ospedale di Legnano per le cure del caso.

Un episodio preoccupate di cui al momento non c’è una ricostruzione ufficiale ma solo le testimonianza degli amici della vittima. E’ successo nella giornata di mercoledì quando l’uomo con un conoscente si è recato nelle aree verdi fuori Cislago per una passeggiata. Probabilmente il loro passaggio ha disturbato l’attività di spaccio di una delle piazzole usate per rifornire di cocaina e hashish i consumatori saltuari o abituali. I contorni sono ancora da definire ma è certo che il 71enne e l’amico siano stati aggrediti da 4/5 persone. Sono riusciti a chiamare i soccorsi che hanno portato l’uomo all’ospedale di Legnano dove è stato ricoverato per le cure del caso.

Grande l’amarezza dei residenti e dei conoscenti del pensionati che appreso dell’accaduto sperano che si possa fare chiarezza il prima possibile identificando i responsabili dell’accaduto.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti