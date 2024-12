news

Ethereum è sceso del 3,5%, correggendo più del mercato generale. Tuttavia, nella scorsa settimana, ETH ha registrato un aumento del 7,5%, superando Bitcoin in termini di performance. Ethereum sta finalmente mostrando forza, risultando migliore di Solana e Dogecoin nello stesso periodo. Per i detentori di ETH potrebbe essere finita una lunga fase di stagnazione, poiché gli analisti si mostrano più ottimisti e ipotizzano l’inizio di un mercato rialzista.

Ethereum: Perché gli analisti sono ottimisti

Un analista su X ha sottolineato come Ethereum abbia recentemente perso valore rispetto a Bitcoin, rimanendo al 60% sotto i massimi del 2021. Tuttavia, emergono segnali di una possibile inversione di tendenza, con Ethereum che mostra di nuovo forza. Prima di parlare di una vera ripresa, però, sarà necessario confermare una solida formazione di base e un’inversione di trend sostenibile.

ETH/BTC is now down 60% from the 2021 peak. Is Ethereum finished here? pic.twitter.com/CUyVTE5wj9 — Mister Crypto (@misterrcrypto) November 20, 2024

La coppia di trading ETH/BTC funge da indicatore della forza relativa di Ethereum rispetto a Bitcoin. Riflette le preferenze degli investitori tra Ethereum e Bitcoin, mostrando le dinamiche di mercato e i flussi di capitale in ogni fase. Un aumento del prezzo segnala fiducia in Ethereum, mentre una diminuzione indica una maggiore domanda per Bitcoin. Al momento, è indubbiamente una stagione favorevole per Bitcoin.

Tuttavia, un analista tecnico ha osservato che Ethereum ha recentemente superato al rialzo una linea di tendenza significativa, completando con successo un retest. Questo sviluppo suggerisce una forte prossima impennata, con un potenziale di crescita notevole. L’analista è convinto che Ethereum sia solo all’inizio e potrebbe superare i $10.000. Attualmente, ETH è ancora quotato sotto i $3.500.

#Ethereum is just getting started and it will not stop until it reaches 5 figures pic.twitter.com/RRcXMHkwMm — Yoddha (@CryptoYoddha) November 25, 2024

L’analista Ali Martinez osserva che Ethereum (ETH) si sta attualmente muovendo all’interno di un canale ascendente e ha recentemente testato il limite inferiore. Questo potrebbe rappresentare un’opportunità per un range trade, con Martinez che fissa un obiettivo di prezzo a breve termine di $3.560.

I tori di Ethereum stanno attualmente cercando di superare l’importante area di resistenza a $3.400. Un breakout sopra questo livello potrebbe essere il catalizzatore decisivo per un movimento rialzista dinamico, secondo l’analista. Inoltre, la rottura del pattern a cuneo potrebbe aprire la strada a una possibile rally. Attualmente, Ethereum è quotato a $3.320, e la decisione è ancora in sospeso.

L’ecosistema Ethereum ha raggiunto un traguardo nell’ottobre 2024, elaborando oltre 40 milioni di transazioni. Questa crescita dimostra l’importanza e l’utilizzo crescenti della rete.

Particolarmente rilevante è stata di recente la performance delle soluzioni Layer2, che hanno avuto un impatto decisivo sul volume delle transazioni. La piattaforma Base ha guidato le statistiche con 18,9 milioni di transazioni, registrando un aumento del 2459% rispetto all’anno precedente, consolidando così il suo ruolo di motore in crescita. Anche Arbitrum ha contribuito in modo significativo, con 3,6 milioni di transazioni, un aumento del 38% rispetto all’anno precedente.

