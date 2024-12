Sport

CERIANO LAGHETTO – In Promozione oggi spiccano i successi delle “pericolanti”: l’Academy Uboldo in casa ha battuto l’ambizioso Morazzone mentre il Ceriano Laghetto ha superato il Luino. Buon pari nello scontro al vertice per l’Universal Solaro contro la corazzata Baranzatese. Vittoria esterna per l’Aurora Cmc.

Promozione – Risultati e marcatori

Academy Uboldo–Morazzone 2-1 Reti: 20′ Cosmai (A), 44′ Maugeri (A), 18′ st Ghizzi (M)

Besnatese–Accademia BMV 1-1 Reti: 20′ Lorencini (A), 10′ st Bertuzzi (B)

Castanese–Canegrate 0-1 Rete: 47′ st Pansardi

Ceriano Laghetto–Luino 2-0 Reti: 5’ Riboldi, 9’ Eusebio

Cob 91–Gavirate 0-1 Rete: 13’ st Pliscovaz

Universal Solaro–Baranzatese 1-1 Rete: 11′ st Tartaglione (S), Lillo (B)

Valle Olona–Aurora Cantalupo 0-2 Reti: 11′ Besati (A), 42′ st Bartucci (A)

Verbano–Olimpia Tresiana 1-3 Reti: 32′ El Karti (O), 25′ st Oldrini (O), 33′ Cieri (V), 38′ st rig. Oldrini

Classifica: Baranzatese 32, Morazzone 30, Universal Solaro 27, Accademia Bmv 26, Besnatese 23, Canegrate 22, Aurora Cantalupo 20, Cob 14, Olimpia Tresiana 13, Ceriano Laghetto, Valle Olona, Luino e Gavirate 12, Castanese e Academy Uboldo 11, Verbano 8.

