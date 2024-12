Sport

SARONNO-CARONNO-LIMBIATE – 8^ giornata del campionato di serie B maschile: nel girone B Saronno vince soffrendo per 3-1 contro Desio e mantiene salda la sua posizione in cima alla classifica. Secondo successo di fila per Limbiate che passa per 3-1 nella difficile trasferta di Malnate contro Yaka Volley. Caronno infine mette a segno un 3-0 schiacciante ai danni di Alto Canavese.

Weekend a dir poco perfetto per i tre club della zona che consolidano così la loro posizione nella graduatoria del girone. Saronno, come detto, resta sola in testa con 20 punti, Limbiate rimane nel gruppetto delle inseguitrici con 16 punti, mentre Caronno rosicchia qualche posizione e si piazza al nono posto a quota 13. Classifica cortissima e tre gare ancora da disputare prima della pausa natalizia.

Di seguito i risultati dei match di questo sabato delle tre squadre:

SARONNO 3 – 1 DESIO (30-28 23-25 25-20 25-13)

ALTO CANAVESE 0 – 3 CARONNO (26-28 17-25 18-25 )

YAKA VOLLEY 1 -3 LIMBIATE (20-25 18-25 25-21 22-25)