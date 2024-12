Sport

SARONNO – Ieri sera al Paladozio di Saronno è andata in scena l’ottava giornata del campionato di serie B maschile di Volley. A far visita a Saronno, deficitaria dell’opposto Andrea Ferrario ai box per infortunio, è arrivata Desio, squadra sulla carta inferiore che sin qui in questa stagione ha vinto solamente una partita. Insomma, per coach Luca Chiofalo e i suoi ragazzi una ghiotta occasione per consolidare il primo posto davanti al proprio pubblico a solo tre settimane dalla pausa natalizia.

Ma sono proprio questo genere di partite che, come spesso accade, poi si rivelano più complicate del previsto. Gli amaretti sono in lotta per la guida del girone da ormai oltre un mese e anche per questo motivo tutte le squadre che si presentano alle porte del Paladozio si dimostrano più agguerrite che mai.

E’ stato questo il caso del match di ieri sera in cui Desio, seppure con una formazione lievemente rimaneggiata a causa dell’assenza dell’opposto titolare Andrea Olivati, ha dato del vero filo da torcere alla corazzata biancoblù. Tanta aggressività in difesa da parte degli ospiti, che hanno portato spesso ad azioni lunghe e spettacolari ma anche dispendiose in termini di energie.

Così i primi due set si sono conclusi punto a punto al cardiopalma: il primo addirittura 30-28 per Saronno, il secondo 23-25 per i brianzoli. Dal terzo in poi invece gli amaretti hanno ritrovato la quadra del proprio gioco che tanto bene ha funzionato in questo avvio di stagione e indirizzato quindi a loro favore il match, che si è concluso 3-1.

Così ha parlato post-gara il capitano Federico Fontana: “Altra vittoria messa in cassaforte, che è la cosa che conta di più. Loro sono partiti veramente forte, hanno difeso tanto e noi abbiamo faticato a mettere giù la palla. Bravi noi a portare a casa il primo set ai vantaggi nonostante loro fossero molto agguerriti, poi dal terzo in poi è stato praticamente un monologo.”

Con questa vittoria Saronno mantiene la testa della classifica con 20 punti. All’inseguimento Cirié con 19 punti e Garlasco con 17. Limbiate subito dietro a 16. Caronno più arretrata a quota 13.

Prossimo impegno per gli amaretti è atteso per sabato prossimo alle 20:00 nel derby contro Limbiate.