CERIANO LAGHETTO – Domenica 8 dicembre il piazzale della chiesa di San Vittore a Ceriano Laghetto sarà il cuore pulsante della comunità per la tradizionale accensione dell’albero di Natale, un evento che celebra lo spirito delle festività con il titolo significativo “Il filo che unisce“. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Ceriano Laghetto con il patrocinio del comune e in collaborazione con la parrocchia di San Vittore, si propone di rafforzare i legami della comunità attraverso musica, tradizione e solidarietà.

L’evento avrà inizio alle 16.30 con l’esibizione del coro Alpe di Saronno, che accompagnerà i presenti con canti natalizi, creando un’atmosfera calda e accogliente. Alle 17.15 il momento più atteso: l’accensione dell’albero, simbolo di luce e speranza per tutti i partecipanti. La serata proseguirà alle 18 con la celebrazione della santa messa, momento di riflessione e raccoglimento per le famiglie e i fedeli. A concludere la giornata, dopo la messa, gli alpini di Ceriano Laghetto offriranno vin brulé, un gesto di condivisione che scalderà ulteriormente l’atmosfera e i cuori.

In caso di maltempo, il coro Alpe di Saronno si esibirà all’interno della chiesa, garantendo comunque la magia dell’evento. L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per ritrovarsi come comunità e vivere insieme l’emozione del Natale, illuminando non solo il grande albero ma anche il senso di appartenenza che “il filo che unisce” intende simboleggiare.

