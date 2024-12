Groane

CESANO MADERNO – Momenti di tensione questa sera alla stazione ferroviaria, dove un treno della linea Erba-Milano Cadorna ha dovuto arrestare la propria corsa a causa della diffusione di uno spray urticante all’interno di una carrozza. E’ successo intorno alle 17 sul Milano-Asso 2660 partito da Erba alle 16:16 e diretto a Milano Cadorna.

Il convoglio, giunto in stazione, è stato immediatamente fermato per consentire la discesa in sicurezza dei passeggeri, circa un centinaio, tra cui sei persone risultano essere rimaste coinvolte direttamente dall’incidente.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre del comando di Monza e Brianza, dalle forze dell’ordine e dal personale delle ferrovie. Le operazioni di soccorso hanno coinvolto anche un’autopompa e un carro soccorso provenienti da Desio. Per quanto riguarda i soccorsi sanitari sono intervenute in via Volta tre ambulanze e due automediche. Il primo ferito è arrivato all’ospedale di Paderno dugnano intorno alle 18,11. Il personale sanitario si è occupato di una 54enne, di un 37enne, di una 20enne e di due bimbi di 3 a 10 anni.

L’intervento è stato organizzato per prestare assistenza ai feriti e gestire la situazione con i pendolari scesi dal treno. Al momento, non sono ancora state rese note ulteriori informazioni sulle cause dell’evento e sull’identità delle persone coinvolte.

