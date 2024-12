news

Durante questo ultimo rally, i meme coin hanno raggiunto una capitalizzazione di mercato record di 117 miliardi di dollari, con volumi di scambio giornalieri che hanno superato i 38 miliardi di dollari. In questo panorama dominato da token a tema felino come POPCAT, MEW e MOG, il nuovo arrivato Catslap e il suo token $SLAP stanno rapidamente conquistando l’attenzione del mercato.

Questo progetto a lancio equo sta già facendo parlare di sé, con gli esperti che suggeriscono che potrebbe essere il primo meme token a tema gatto a ottenere una quotazione su Binance. Grazie a un ecosistema innovativo, partnership strategiche e funzionalità coinvolgenti, Catslap punta a diventare un leader tra le meme coin.

Vai alla presale di Catslap

Cos’è Catslap e perché sta attirando attenzione?

Catslap $SLAP è un nuovo meme token basato sulla rete Ethereum, con una fornitura totale di 9 miliardi di token e un prezzo di lancio di $0,00011. Il progetto si distingue per il suo modello di lancio equo, che offre a tutti gli investitori le stesse opportunità di accesso, eliminando così i dubbi sulla trasparenza e la legittimità spesso associati alle prevendite a scalare.

Ma Catslap non è solo un altro meme token. Il progetto si differenzia grazie a un ecosistema gamificato che introduce un gioco divertente e competitivo basato sullo “schiaffeggiamento”. Il gioco incentiva l’interazione della comunità e premia i partecipanti grazie all’innovativo “Slapometer”, che traccia le prestazioni dei giocatori.

Inoltre, il 10% della fornitura totale di token è riservato a ricompense per la comunità, consolidando Catslap come un progetto che mette al centro il coinvolgimento degli utenti. Questo approccio si inserisce perfettamente nel trend dei giochi play-to-earn (P2E), destinati a crescere esponenzialmente nel 2024 e 2025.

Guida all’acquisto di Catslap (SLAP)

1) Creare un portafoglio crypto

Per iniziare, è preferibile scegliere un portafoglio digitale adatto alle proprie esigenze, come ad esempio Best Wallet o un portafoglio hardware. La creazione di un portafoglio è generalmente semplice e consiste nell’installare un’app sul proprio smartphone o computer. Una volta completata l’installazione, il portafoglio sarà pronto per ricevere, conservare e gestire criptovalute.

2) Impostare il portafoglio per Catslap (SLAP)

Come secondo step sarà sufficiente configurare il proprio wallet per supportare la rete blockchain che utilizza Catslap (SLAP), verificando che il portafoglio sia compatibile e possa ricevere il token senza problemi.

3) Scegliere un exchange decentralizzato (DEX)

Individuare poi un DEX che permetta di scambiare Catslap (SLAP), come Uniswap, SushiSwap e PancakeSwap, ma la scelta dipenderà dalla blockchain su cui è ospitato SLAP.

4) Collegare il portafoglio al DEX

Connettere il proprio wallet crypto al DEX prescelto. Questa operazione consentirà di effettuare operazioni di acquisto e vendita direttamente dal proprio portafoglio, senza bisogno di un intermediario centrale.

5) Confermare l’acquisto di $SLAP

Adesso è possibile scegliere “Acquista ora” dalla home page del sito ufficiale di Catslap e selezionare il metodo di pagamento che si preferisce (ETH, USDT o carta di credito).

6) Proteggere i propri SLAP

Dopo che l’acquisto è andato a buon fine, i token SLAP saranno memorizzati automaticamente nel portafoglio. Per una maggiore sicurezza, soprattutto in caso di conservazione a lungo termine, è bene prendere in considerazione di trasferirli su un portafoglio hardware, che offre una protezione più elevata contro possibili attacchi o perdite di dati.

Cosa rende Catslap unico?

1. Modello di lancio equo e game play coinvolgente

A differenza di molte meme coin, il lancio equo di Catslap garantisce che tutti gli investitori abbiano lo stesso punto di partenza. Il gioco di Catslap non è solo divertente, ma anche competitivo. Gli utenti possono sfidarsi a colpi di schiaffi per ottenere ricompense, aumentando l’interesse per il token e creando un’esperienza gamificata che promuove la fidelizzazione degli utenti.

2. Ricompense per la comunità e la partnership con Best Wallet

Il 10% della fornitura totale di $SLAP è dedicato a premiare i membri attivi della comunità. Questo approccio aggiunge un ulteriore livello di utilità al token, rendendolo attraente non solo come investimento, ma anche come strumento di partecipazione.

Catslap ha stretto una partnership con Best Wallet, uno dei più usati portafogli crypto di nuova generazione, noto per la sua sicurezza e facilità d’uso. Essere etichettato come “Hot Token” sulla piattaforma offre a Catslap una visibilità immediata presso una community di oltre 60.000 utenti, garantendo una forte esposizione sin dal giorno del lancio.

3. Staking con alto rendimento (APY)

La piattaforma di staking di Catslap offre il 40% di APY per i token bloccati per 90 giorni. Gli utenti che decidono di sbloccare i loro token in anticipo vedranno una parte di essi bruciati, riducendo così la pressione di vendita e creando un effetto deflazionistico che potrebbe aumentare il valore del token nel lungo periodo.

Catslap sarà il prossimo meme token su Binance?

Il settore dei meme coin continua a prosperare, con progetti come DOGE e SHIB che hanno catturato enormi quote di mercato. In questo contesto, i token a tema gatto stanno emergendo come la nuova frontiera, e Catslap sembra pronto a sfruttare questa tendenza. Gli esperti ritengono che il token $SLAP abbia il potenziale per essere il primo token a tema gatto a ottenere una quotazione su Binance. I numeri parlano chiaro: con una capitalizzazione di mercato iniziale di 1 milione di dollari e un flusso stimato di $500.000 in acquisti nei primi giorni, Catslap dimostra di aver suscitato un forte interesse.

