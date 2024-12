Covid

SARONNO / TRADATE – Dati in forte calo nell’ultimo mese per quanto concerne la diffusione del coronavirus in Lombardia.

I dati regionali

Gli ultimi dati disponibili sono aggiornati al 28 novembre. Il totale delle persone contagiate da inizio pandemia in Lombardia ha raggiunto il numero di 4.389.292 (+ 4.304 nell’ultimo mese, in diminuzione rispetto ai precedenti; il mese scorso erano stati 16.886) mentre i guariti sono 4.339.154.

Il totale delle persone attualmente positive si attesta a 1.492 (- 4.670 rispetto ad un mese fa), i ricoverati in ospedale con il covid sono 107 (-222) dei quali 11 in terapia intensiva (+1 rispetto il mese scorso). Il numero totale dei decessi da inizio pandemia è di 48.645 (+175, erano stati 219 il mese precedente).

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

