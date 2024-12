Città

SARONNO – Prende in prestito la metafora usata dal consigliere comunale di Con Saronno Pierluigi Gilli e ritornata in diversi interventi nel corso dell’ultima assemblea cittadina Alberto Paleardi come titolo per il suo commento sulla situazione politica cittadina.

“La consigliera Marta Gilli in questo mese ha evidentemente scambiato la maggioranza per una porta girevole: prima ha fatto mancare il numero legale alla prima votazione del bilancio consolidato, poi ha votato la mozione di sfiducia al primo cittadino e quindi si è riavvicinata provvidenzialmente per essere eletta presidente. Scene da prima Repubblica. La cosa grottesca è che alla fine i consiglieri di maggioranza a poco meno di 20 giorni dal voto contrario di Marta Gilla e dalla sfiducia della consigliera al primo cittadino l’hanno votata dandogli la loro fiducia, nominandola la seconda carica della città.

Ad onor del vero alcuni consiglieri della coalizione Airoldi non hanno votato Marta Gilli, ma a sostituirli prontamente in modo determinante è intervenuto il consigliere di Forza Italia Agostino De Marco.

Alla fine dello spettacolo i più arrabbiati erano gli esponenti dell’opposizione che senza il tradimento di Forza Italia, viste le due schede bianche che giungevano dalla maggioranza, sarebbero riusciti a far elegger Raffaele Fagioli alla carica di presidente del consiglio comunale.

Atto finale ancor più grottesco di una serata già di per sé grottesca: la neopresidente Marta Gilli si astiene sul voto alla variazione di bilancio e quindi manco sta volta Airoldi può contare sui 13 voti che rappresentano la maggioranza dei consiglieri”

Dura la chiosa: “In ogni caso la città di Saronno non si merita uno spettacolo da circo come quello che è andato in scena in questi giorni, in altri tempi la gente si sarebbe trovata fuori dalla sede del comune chiedendo anzi pretendendo le dimissioni del primo cittadino”.

