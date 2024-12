Cronaca

SOLARO – Emergenza senza gravi conseguenze questa mattina, lunedì 2 dicembre, all’Electrolux, azienda specializzata nella produzione di lavatrici dove un principio di incendio causato dal surriscaldamento di un macchinario ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione precauzionale di alcuni operai.

L’allarme è scattato poco prima delle 10,30 nello stabilimento di corso Europa, dove si è registrato il surriscaldamento di un macchinario che ha prodotto molto fumo. La situazione ha attivato immediatamente le procedure interne di emergenza e la chiamata ai vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti inizialmente quattro mezzi dei pompieri provenienti da Saronno e Rho. Fortunatamente i pompieri del distaccamento di Saronno hanno subito confermato come il problema non fosse grave con lievi danni solo al macchinario. Il problema più grave è stato quello del fumo. E’ stata effettuata l’evacuazione temporanea dei dipendenti presenti, necessaria per mettere in sicurezza l’area e disperdere il fumo accumulatosi. Non si sono registrati ne feriti ne intossicati.

