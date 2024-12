ilSaronnese

GERENZANO – Interrotta la fornitura di acqua potabile per un’ora, oggi, lunedì 2 dicembre, in tarda serata, in via Manzoni e vie limitrofe. A darne comunicazione è il comune di Gerenzano: l’interruzione della fornitura di acqua potabile avverrà nella serata tra le 22 e le 23, a causa di alcune esigenze di servizio da parte del gestore.

Al fine di evitare inconvenienti, nell’avviso, l’amministrazione ha sottolineato che chi dispone di un sistema di sopraelevazione, ossia di autoclave, è invitato a disattivarlo temporaneamente durante il periodo indicato.

L’avviso si conclude: “Ringraziando per la collaborazione, ci scusiamo per il disagio.”

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti