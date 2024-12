news

I trader sono in fermento mentre il mercato cripto entra in una nuova fase, ricca di opportunità di profitto.

I prezzi hanno subito un leggero calo generale, incluso Bitcoin, che molti si aspettavano raggiungesse i $100.000 a breve. Tuttavia, l’entusiasmo non si placa.

Questi ribassi non sorprendono, soprattutto dopo che Bitcoin ha registrato oltre $435 milioni in liquidazioni, trascinando con sé l’intero mercato. Questo tipo di correzione è normale durante i periodi di bull market, quando gli investitori incassano i profitti.

Nonostante ciò, gli investitori non dovrebbero preoccuparsi: c’è ancora spazio per grandi guadagni, soprattutto con nuovi progetti come Pepe Unchained ($PEPU), CatSlap ($SLAP), Crypto All-Stars ($STARS), Best Wallet Token ($BEST), Flockerz ($FLOCK), FreeDum Fighters ($DUM).

Le 6 migliori prevendite in cui investire a dicembre

Pepe Unchained ($PEPU)

Pepe Unchained ($PEPU) ha fissato standard elevati per progetti futuri grazie alla sua enorme raccolta fondi.

Al momento della stesura, sono stati accumulati oltre $54,3 milioni, con il lancio sugli exchange previsto tra 16 giorni.

Questo progetto si distingue come la prima meme coin al mondo ad avere una propria blockchain: la Pepe Chain.

Come chain Layer2, supera tutti i limiti che gli utenti di Ethereum incontrano, come bassa velocità, scarsa scalabilità e costi elevati delle transazioni.

È anche disponibile un programma per sviluppatori che consente agli utenti di creare i propri progetti sulla Pepe Chain con pochi clic.

CatSlap ($SLAP)

CatSlap ($SLAP) è la più recente meme coin a entrare nel mercato e sta già attirando un notevole interesse da parte degli investitori.

Il progetto include un divertente minigioco, ispirato al nome stesso, in cui gli utenti competono sul numero di “slaps” accumulati.



Direttamente dal sito ufficiale, gli investitori possono scalare le classifiche e portare il proprio paese al vertice.

Con oltre 8,1 milioni di slaps registrati finora, il progetto sta guadagnando slancio. Il token $SLAP è attualmente disponibile a $0,00327632, con un aumento del 2879% rispetto al prezzo di lancio iniziale.

La tokenomica è stata progettata con attenzione per garantire crescita e sostenibilità a lungo termine. Su un totale di 9 miliardi di token:

50% destinato alla liquidità,

20% allo staking,

10% alle ricompense della community,

10% ai fondi di sviluppo,

10% agli sforzi del team.

Crypto All-Stars ($STARS)

Crypto All-Stars ($STARS) offre alcune delle migliori opzioni di staking sul mercato grazie alla sua funzione MemeVault.

Attraverso questa piattaforma, gli investitori possono mettere in staking le meme coin presenti nel loro wallet e ricevere token $STARS in cambio.

Questa funzionalità innovativa rappresenta un vantaggio sia per le meme coin esistenti che per la valuta nativa del progetto.

Attualmente, è possibile mettere in staking 11 meme coin, ma il team ha dichiarato che questo numero aumenterà nel tempo.

La prevendita si concluderà tra 23 giorni e, con oltre $6,2 milioni raccolti finora, è probabile un significativo incremento post lancio.

Inoltre, gli investitori possono mettere in staking i propri $STARS per ottenere incredibili ricompense con un APY del 317% e un moltiplicatore di token 3x.

Best Wallet Token ($BEST)

Il Best Wallet Token ($BEST) sta facendo notizia grazie alla prevendita di grande successo, che ha già raccolto oltre $1,3 milioni.

L’attuale prezzo di $0,02275 per token aumenterà presto, poiché la prevendita utilizza un modello a livelli che premia gli investitori iniziali con prezzi più bassi.



Best Wallet supporta oltre 60 blockchain, offrendo compatibilità multichain senza interruzioni e un DEX integrato per swap di token a basse commissioni.

La funzione Upcoming Tokens elimina i rischi di terze parti, consentendo agli utenti di accedere direttamente a prevendite verificate, incluso $BEST.

Il token $BEST offre vantaggi entusiasmanti per i detentori, come rendimenti di staking migliorati, commissioni di trading ridotte e diritto di voto per aggiornamenti della piattaforma.

Con un forte sostegno da parte di Crypto ZEUS, questo progetto merita attenzione nel prossimo periodo.

Flockerz ($FLOCK)

Flockerz ($FLOCK) potrebbe diventare la prossima grande novità nel mercato cripto grazie al suo sistema innovativo “Vote-to-Earn”.

A differenza delle tradizionali meme coin che si basano esclusivamente su mascotte accattivanti, questo progetto si distingue per l’integrazione della community con una reale utilità.

Il FlockTopia DAO mette il controllo nelle mani dei detentori di $FLOCK, consentendo loro di votare su decisioni chiave del progetto e premiando i partecipanti attivi con token aggiuntivi.

Il progetto ha attirato un forte interesse da parte degli investitori, raccogliendo $3,4 milioni durante la sua prevendita. Gli acquirenti iniziali beneficiano di prezzi competitivi prima del prossimo aumento.

Oltre al voto, i detentori di $FLOCK possono mettere in staking i propri token per ottenere ricompense passive, con tassi di APY attuali del 656%, promettendo ritorni significativi.

FreeDum Fighters ($DUM)

FreeDum Fighters ($DUM) sta facendo notizia con la sua audace combinazione di satira politica e innovazione cripto, raccogliendo oltre $647.000 durante la sua prevendita.