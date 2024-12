TRADATE – Oggi a Tradate cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature registrano una massima di 11°C e una minima di -2°C, con lo zero termico che si attesta intorno ai 2723 metri. I venti soffiano deboli da Nordest al mattino e sono assenti nel pomeriggio. È segnalata un’allerta meteo per rischio di ghiaccio.

LAZZATE – Oggi a Lazzate cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature registrano una massima di 11°C e una minima di 2°C, con lo zero termico che si attesta intorno ai 2716 metri. I venti soffiano deboli da Nord-Nordest al mattino e sono assenti nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata.