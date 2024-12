Altre news

SARONNO – Ancora un caso di intossicazione etilica nella zona centrale di Saronno: erano le 7 di ieri mattina quando una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca è accorsa in via Maestri del lavoro, nella zona alle spalle del Municipio, per un malore. Ad un 22enne è stata diagnosticata l’intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo.

L’epilogo è stato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino di piazza Borella dove è stato trattenuto sino a quando si è ripreso, le sue condizioni non sono comunque apparse gravi.

E’ di 4 contusi, invece, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri alle 13 in via Carcano a Bregnano, dove si sono scontrate due auto: ad avere bisogno di cure mediche un 13enne, una 46enne, una 49enne ed una 89enne; nessuno è apparso in condizioni critiche.

