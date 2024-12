Cronaca

SARONNO – Brillante operazione della Guardia di Finanza di Varese a carico dei furbetti del reddito di cittadinanza: l’ultima serie di accertamenti effettuati ha permesso di rilevare indebite erogazioni per oltre 330.000 euro.

I responsabili, 29 persone residenti nel varesotto e nei comuni limitrofi di Luino, Cantello, Gallarate, Busto Arsizio e Saronno, dovranno rispondere dell’indebita percezione del reddito di cittadinanza. Sono stati segnalati all’Inps per il recupero delle somme ottenute illecitamente.

Nel dettaglio, le indagini hanno portato alla denuncia di 12 soggetti all’autorità giudiziaria. Questi beneficiari avrebbero omesso o falsificato le comunicazioni obbligatorie all’Inps riguardo alla propria situazione economica e patrimoniale. Tra le irregolarità individuate spiccano anche casi di attività lavorative avviate nella vicina Svizzera senza alcuna segnalazione agli organi competenti. Particolarmente rilevante il caso di un imprenditore, amministratore unico di una Srl del settore edile, che, ricorrendo a artifici contabili, avrebbe omesso di dichiarare i propri redditi per continuare a percepire il sostegno.

Un altro filone delle indagini ha riguardato beneficiari titolari di conti di gioco online. Attraverso la mancata dichiarazione nella Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) delle vincite ottenute tramite scommesse sportive, tornei di poker e altri giochi da tavolo, questi soggetti avrebbero presentato un quadro reddituale non corrispondente alla realtà. Su alcuni conti, infatti, sono stati registrati accrediti per cifre anche superiori a centinaia di migliaia di euro, decisamente incompatibili con uno stato di necessità economica.

La Guardia di Finanza di Varese ha identificato questa categoria di beneficiari come “giocatori incoerenti”, agendo in conformità a una recente sentenza della Corte costituzionale. La Consulta ha chiarito che le vincite da gioco rappresentano un elemento da includere nel calcolo del reddito per l’accesso al sussidio, sottolineando che il reddito di cittadinanza non può essere destinato a chi supera le soglie reddituali previste grazie ai proventi delle giocate. Inoltre, la Corte ha ribadito che le somme percepite tramite il sussidio non possono essere impiegate per attività di gioco, considerandole spese voluttuarie incompatibili con la solidarietà pubblica.

In conclusione, grazie agli approfonditi accertamenti svolti, sono stati scoperti importi illecitamente percepiti per oltre 330.000: 147 mila euro da parte dei giocatori e il resto da parte di chi aveva omesso o falsificato la proprio dichiarazione reddituale. I responsabili, oltre a dover restituire le somme indebite, saranno chiamati a rispondere delle proprie condotte davanti alla giustizia.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti