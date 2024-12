L’incidente, avvenuto poco dopo le 4.30, ha coinvolto frontalmente l’auto del pensionato e un’altra vettura. Il conducente del secondo veicolo ha riportato ferite classificate come di media gravità, mentre Pronesti ha perso la vita sul colpo. Le prime ipotesi degli inquirenti suggeriscono che la fitta nebbia presente nella zona possa aver ridotto la visibilità, contribuendo alla dinamica del sinistro.

Enzo Pronesti si era avvicinato al mondo dell’atletica poco più di cinque anni fa, ma in breve tempo era diventato un volto noto tra gli appassionati locali. La sua società sportiva ha voluto ricordarlo con affetto attraverso un post sui social, riportando una frase che amava ripetere: «Il sole ce lo portiamo dentro». Un motto che rifletteva il suo spirito positivo e la sua passione per la corsa, attività che era diventata per lui un’importante fonte di gioia e socialità.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto nella comunità sportiva e tra chi lo conosceva, generando numerosi messaggi di vicinanza e ricordi affettuosi da parte di amici e compagni di squadra.

