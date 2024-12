MOZZATE – “I nostri volontari sono stati presenti lo scorso fine settimana con il nostro stand nelle piazze di Mozzate, Locate Varesino e Carbonate”. Lo fanno sapere dal Sos Mozzate, che si occupa del servizio di intervento per le emergenze mediche in tutta la zona,

P rossimo appuntamento domeica 8. dicembre dalle 9 alle 12 o alle 18, “vi aspettano per sostenerci con l’acquisto di un dolce natalizio solidale, nuove iscrizioni e rinnovi dei tesseramento 2025 – dic0no i militi del Sos – Grazie al vostro aiuto potremo portare avanti il progetto per l’acquisto di un nuovo veicolo per il trasporto di persone con disabilità”.