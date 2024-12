Sport

SARONNO – In un ottimo weekend per lo sport saronnese, si registra la vittoria del Fbc Saronno calcio nel campionato di Eccellenza, in casa contro il Meda (3-1). A parlare l’allenatore saronnese Fiorenzo Roncari ed il giocatore Riccardo Vaglio, autore di un bel gol. Ed il tecnico dei brianzoli, Giovanni Cairoli. I saronnesi restano nella scia delle migliori con uno sguardo alla zona playoff.

Per quanto concerne il basket, affermazione della Az Robur Saronno in trasferta ad Orzinuovi sul campo della Pallacanestro Crema, in un incontro importante per la salvezza. Le interviste sono all’allenatore dei biancazzurri, Stefano Gambaro, ed al giocatore Gabriele Pellegrini, fra i protagonisti della partita che si è giocata sabato sera nel Bresciano.

