TRADATE – Si è avviata la macchina organizzativa in vista dell’attesissima Babbo Natale Running, giunta alla sua 16′ edizione. L’evento, un appuntamento imperdibile nel calendario natalizio di Tradate, si terrà domenica 8 dicembre e avrà come fulcro Villa Truffini, situata in corso Paolo Bernacchi (angolo via Cavour).

Iscrizioni: tutte le modalità

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate:

Nei giorni precedenti la gara , dal lunedì al sabato, dalle10 alle 12.30, all’Ufficio Cultura e Sport del Comune di Tradate (primo piano del palazzo comunale).

Il giorno della gara, dalle 7.30 alle 9.20, direttamente a Villa Truffini.

Per i gruppi, invece, le iscrizioni si chiuderanno sabato 7 dicembre alle 12.30.

Quote di partecipazione

La partecipazione è aperta a tutti, con diverse opzioni di iscrizione:

Bambini fino a 14 anni : € 2,00

: € 2,00 Adulti over 14 : € 3,00 solo iscrizione

: € 3,00 solo iscrizione Adulti over 14 : € 5,00 con cappellino fornito dall’organizzazione

: € 5,00 con cappellino fornito dall’organizzazione Adulti over 14: € 8,00 con costume da Babbo Natale fornito dall’organizzazione (disponibilità limitata a 100 pezzi).

Il programma della giornata

Le gare si svilupperanno su tre percorsi pensati per diverse fasce d’età:

Ore 09.30 : Gara di 800 metri, riservata ai bambini fino a 10 anni.

: Gara di 800 metri, riservata ai bambini fino a 10 anni. Ore 09.45 : Percorso di 2 km, dedicato ai ragazzi fino a 14 anni.

: Percorso di 2 km, dedicato ai ragazzi fino a 14 anni. Ore 10: Gara di 5 km, aperta ai partecipanti over 14.

Premiazioni e sorprese

La giornata si concluderà con un momento di premiazione che riconoscerà i migliori partecipanti:

Gara di 800 metri : premi per i primi 10 ragazzi e le prime 10 ragazze fino a 10 anni (coppa).

: premi per i primi 10 ragazzi e le prime 10 ragazze fino a 10 anni (coppa). Gara di 2 km : premi per i primi 10 ragazzi e le prime 10 ragazze fino a 14 anni (coppa).

: premi per i primi 10 ragazzi e le prime 10 ragazze fino a 14 anni (coppa). Gara di 5 km : Primi 3 “Babbo Natale” maschi e femmine con costume completo (ricco cesto natalizio). Costume più bello (ricco cesto natalizio). Prime 3 scuole con il gruppo più numeroso di studenti (coppa). Tre gruppi più numerosi (ricco cesto natalizio).

:

Un evento per tutta la famiglia

La Babbo Natale Running è una gara podistica aperta a tutti, dai più piccoli ai più grandi, con percorsi che variano dagli 800 metri per i bambini, ai 2 km per i ragazzi, fino ai 5 km per tutte le età. L’evento rappresenta una perfetta occasione per vivere insieme la magia del Natale in un’atmosfera di sport, festa e solidarietà.

(foto archivio)

