Cronaca

VARESE – Tentata truffa ai danni dell’Istituto scolastico “Maria Ausiliatrice”: la polizia ha denunciato tre persone, due uomini e una donna, per il reato di tentata truffa in concorso. Gli episodi, scoperti grazie alla prontezza delle suore della struttura e all’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Mobile di Varese, si sono conclusi con il recupero degli oggetti sacri e l’allontanamento dei responsabili.

I fatti risalgono a pochi giorni fa, quando un uomo straniero ha contattato telefonicamente l’istituto, utilizzando un’utenza attivata con dati falsi. Fingendosi riconoscente per una presunta guarigione della sorella, attribuita alle preghiere delle religiose, l’uomo ha proposto di donare gioielli in oro ereditati. Di fronte al rifiuto delle suore di accettare tali beni, ha suggerito di utilizzare i gioielli per indorare alcuni oggetti sacri.

Con abilità e raggiri, l’uomo è riuscito inizialmente a farsi consegnare un oggetto sacro, ottenendone successivamente altri tre. Tuttavia, l’insistenza e la richiesta di preparare ulteriori dieci oggetti hanno insospettito le religiose, che hanno prontamente contattato la polizia. Gli agenti, organizzando un intervento mirato, hanno atteso il momento giusto per fermare i responsabili.

Durante l’ultimo incontro, l’uomo si è presentato accompagnato da altri due individui, un uomo e una donna, dichiarandoli come suoi genitori. Dopo aver restituito gli oggetti, che le suore hanno subito riconosciuto come non lavorati e visibilmente danneggiati rispetto al loro stato originale, i tre sono stati fermati dai poliziotti appostati nelle vicinanze.

Le indagini hanno confermato la falsità delle dichiarazioni del trio e la natura fraudolenta delle azioni, finalizzate a truffare la comunità religiosa. Gli oggetti sacri, sottoposti a verifica da parte di un gioielliere, sono risultati privi di dorature e compromessi.

I tre responsabili sono stati denunciati per tentata truffa. Inoltre, il questore di Varese ha emesso un foglio di via obbligatorio nei loro confronti: all’uomo principale è stato vietato il ritorno nel Comune di Varese per tre anni, mentre agli altri due per un periodo di due anni.

Una settimana il furto di oggetti sacri al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli che ha lasciato senza parole migliaia di fedeli. Sono stati trafugati notte tempo le corone della statua della Beata Vergine dei Miracoli e alcuni calici. Per questo si terrà domenica 8 dicembre una messa di riparazione presieduta dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti