Sport

SARONNO – Nell’intensa domenica calcistica, in serie D pari della Varesina che ora non è più prima. In Eccellenza tris di successi per le squadre locali: Fbc Saronno, Caronnese e Ardor Lazzate.

Nelle categorie minori, in Promozione l’Universal Solaro ha fermato la corazzata Baranzatese mentre hanno vinto le pericolonati Ceriano Laghetto ed Academy Uboldo. In Prima categoria pari interno per la capolista Sc United, in Seconda categoria spiccano le affermazioni di Pro Juventute e Dal Pozzo.

Serie D

Eccellenza

Promozione

Prima categoria

Seconda categoria

Per quanto concerne gli altri sport, spicca la vittoria dell’Az Robur Saronno nel campionato di basket maschile di serie B Nazionale. I biancazzurri del presidente Ezio Vaghi sabato sera erano impegnati in trasferta contro la Pallacanestro Crema.

Nel volley, Saronno sempre primo in serie B maschile.

02122024