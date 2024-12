ilSaronnese

UBOLDO – Tanto divertimento e un folto pubblico, ingredienti perfetti per una serata da ricordare. La compagnia del Crivello è tornata in scena sabato 30 novembre al teatro San Pio di Uboldo con “El fradell marell… ma minga tropp” (Il fratello scapolo ma non troppo), testo dialettale di Massimo Bardelli con la regia di Antonella Imondi.

Protagonisti della commedia ambientata nell’Italia degli anni Settanta, i due fratelli Primo e Secondo Ghisleri, impegnati nell’accudire e crescere la nipote Sandra, rimasta orfana dei genitori

in tenera età. Tema quanto mai attuale per un’occasione speciale: il gruppo teatrale amatoriale della parrocchia S.S. Pietro e Paolo ha così festeggiato il suo decimo anno di vita.

Nel giugno del 2014 l’esordio sul palco della sala della Comunità per la neonata compagnia uboldese che si presentò con “Impara l’arte e… ricorda la parte” con il desiderio di risollevare la

passione per il teatro nel territorio. Dieci anni dopo la scelta di mettere in scena un testo scritto interamente in dialetto milanese per far luce sulle proprie tradizioni linguistiche.

“Imparare a recitare in dialetto è stata un’esperienza difficile, ma molto stimolante”, spiega la regista Antonella Imondi. “Cinquanta, sessant’anni fa era una lingua usata nelle famiglie lombarde… Oggi lo si parla raramente, magari per fare qualche battuta colorita che sicuramente rende meglio l’idea di quello che si vuole esprimere. Con questa commedia vogliamo spronare chi parla ancora il dialetto a continuare a farlo, rivolgendosi anche ai più giovani e permettendo loro di portare avanti le nostre tradizioni. Ringrazio tutti i miei attori che si sono impegnati in questa sfida e hanno creduto nel progetto di una commedia dialettale sin dall’inizio”.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti