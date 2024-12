Sport

LEGNANO – Dopo una stagione intensa, culminata con l’eliminazione nelle semifinali playoff di Serie C, il Legnano Baseball è pronto a ripartire con rinnovato entusiasmo e grandi ambizioni. La società biancorossa ha annunciato un nuovo staff tecnico, chiamato a guidare la prima squadra verso il sogno della promozione in Serie B, senza trascurare lo sviluppo del settore giovanile, da sempre un pilastro della filosofia del club. Nel “team” anche il saronnese Piero Bonetti, già presidente del Softball Saronno e che nelle ultime stagioni, come allenatore, ha guidato Ulm nella serie A tedesca del baseball ed è stato fra i tecnici della Nazionale svizzera, sempre di baseball.

Tornando al Legnano, a guidare il nuovo progetto tecnico sarà Fabio Sampaolo, nominato manager della prima squadra. Come sottolineato dal direttore sportivo Gustavo Provasi, Sampaolo porta con sé un bagaglio di esperienza a 360 gradi nel mondo del baseball, sia come giocatore di alto livello che come tecnico e dirigente: “Sono davvero orgoglioso di annunciare l’arrivo di Fabio. La sua umanità, la competenza tecnica e la profonda conoscenza del baseball rappresentano un valore aggiunto per il nostro club. È una figura che ha sempre dimostrato grande professionalità e che darà un contributo fondamentale alla crescita del Legnano Baseball”.

(foto: Piero Bonetti al Legnano)

