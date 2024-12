ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Il Comune di Caronno Pertusella organizza una serata dedicata ai neomaggiorenni della città, un momento per festeggiare simbolicamente l’ingresso nella cittadinanza attiva. L’appuntamento è fissato per lunedì 11 dicembre alle 18:30, nella sala Agorà del Palazzo Comunale, in piazza Aldo Moro 1.

Ospite dell’evento sarà Martina Rabbolini, campionessa di nuoto paralimpico, che condividerà con i presenti la sua esperienza olimpica e le sfide affrontate, ispirando i giovani con una testimonianza di forza e determinazione. Al termine dell’incontro, sarà offerto un apericena per i partecipanti, un’occasione per concludere la serata in un’atmosfera conviviale.

L’invito è rivolto a tutti i ragazzi che hanno compiuto 18 anni e i loro amici. Per partecipare, è richiesta la prenotazione al link https://forms.office.com/e/KqAxKSLRCX.

