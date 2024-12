Groane

LAZZATE – Sabato 7 e domenica 8 dicembre, il borgo di Lazzate tornerà a trasformarsi in un villaggio di Natale, con le sue tradizionali casette di legno, il super albero luccicante, gli zampognari, il presepe e l’immancabile Babbo Natale con la sua accogliente baita in cui accoglierà le letterine dei bambini. Nelle casette ci saranno oltre 50 espositori di oggettistica natalizia e prodotti enogastronomici di assoluta qualità, frutto di un’accurata selezione che da sempre rende i “Mercatini nel borgo” un evento speciale.

Non mancheranno le occasioni di intrattenimento a tema, a cominciare dalle canzoni natalizie eseguite dalla Young Magic Orchestra del Corpo Musicale Santa Cecilia di Lazzate, dalle 15 di sabato per le vie del borgo. Gli zampognari saranno invece di scena domenica dalle 10 alle 13 con le suggestive melodie della tradizione natalizia.

Per i buongustai, alle 12 di domenica, in piazza Giovanni XXIII, sarà possibile assaporare il “Risotto e Trippa”, preparati con cura dai “Papà dell’Oratorio”. Nel pomeriggio, alle ore 15, la chiesa parrocchiale ospiterà il tradizionale “Concerto di Natale”, con canti e musiche eseguiti dal Corpo Musicale Santa Cecilia.

In Casa Volta sarà allestita la mostra video-fotografica dal titolo “Presepe vivente, da San Francesco d’Assisi alla comunità di Lazzate”, a cura di Marco Zorza.

Saranno esposte fotografie e riprodotti filmati che faranno conoscere la storia del presepe e faranno rivivere la tradizione locale del presepe vivente che ha visto protagonista Lazzate negli anni ‘60, ‘70 e ‘80. Una grande novità di quest’anno, inserita all’interno delle attrazioni del Borgo è il “Villaggio di Babbo Natale”, a misura di bambini, che aprirà domenica 8 dicembre alle ore 12 in Piazza dei Lazzatesi. Qui, i più piccoli potranno immergersi in un mondo incantato, vivendo l’esperienza magica di imbucare la loro letterina per Babbo Natale nella speciale baita dedicata. “Il prossimo fine settimana, nel nostro meraviglioso borgo, vivremo ancora una volta un week-end magico, in una coinvolgente atmosfera di avvicinamento al Natale” -spiega il vicesindaco e assessore alla Cultura, Loredana Pizzi.

“Torneranno a farci compagnia le casette di legno che da 21 anni sono il simbolo di questo evento che si distingue per la cura degli allestimenti e la qualità degli espositori. Ad arricchirlo ci saranno come sempre iniziative culturali e momenti di intrattenimento che accompagneranno i visitatori che mi auguro saranno come sempre numerosi, alla ricerca di regali, curiosità e specialità”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti