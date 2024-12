Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd di Saronno in merito al duro affondo dell’ex presidente della Zerbi Lisalberta Castaldi. QUI LA NOTA

“La strana alleanza contro il Pd da parte della neo eletta presidente del consiglio Marta Gilli e la ex presidente della Fondazione Zerbi Lisalberta Castaldi.

Lunedì c’è stato il primo affondo da parte della consigliera indipendente Marta Gilli, che non contenta di essere stata eletta presidente del consiglio comunale, non ha trovato modo migliore di festeggiare la propria elezione che attaccare il capogruppo del Partito democratico Francesco Licata professando la propria imparzialità e attribuendo a Licata un atteggiamento disfattista, manovrato da ordini superiori e succube di personalismi, professando al contrario la propria professionalità e linearità di comportamento.

Il giorno dopo la Castaldi, ex presidente della Fondazione Zerbi, senza che ce ne fosse bisogno perché non chiamata in causa da nessuno, ma presente durante tutto il consiglio a fianco dell’attuale presidente della fondazione Giuseppe D’Elia, enumera ben 8 punti che a sua detta, il pro tempore presidente del consiglio Licata avrebbe commesso durante la sua breve gestione della funzione.

Resta da capire chi le ha chiesto questo “affondo” come viene riportato nel titolo del giornale? Cui prodest? Chi le ha chiesto di attaccare direttamente il Pd nella persona del capo gruppo consigliare?

Tutto ciò a prescindere dai palesi strafalcioni regolamentari che la stessa Castaldi riporta ma che non sono tuttavia il nocciolo della questione (ecco alcuni solo a titolo d’esempio: la capigruppo è stata convocata d’urgenza, non è vero che non è stata convocata. La nuova convocazione del consiglio comunale conteneva la dicitura “convocazione d’urgenza”, non è vero che non fosse indicata. Il regolamento che prevede per il deposito dei documenti che questi “sono depositati presso la segreteria generale e nella casella Ftp dei singoli consiglieri” . La congiunzione “e” prevede che siano verificate entrambe le fattispecie altrimenti ci sarebbe “o”…)

Il Partito democratico esprime la propria sorpresa per questi due attacchi estemporanei ed esprime la propria massima fiducia al nostro capogruppo Francesco Licata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti