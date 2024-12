Città

SARONNO – L’ex sindaco ora consigliere comunale Alessandro Fagioli risponde punto su punto “alle critiche e alle illazioni dell’assessore Franco Casali” in merito ai commenti del delegato alla Mobilità sull’intervento dell’esponente della Lega nell’ultimo teso consiglio comunale.

QUI LA PRESA DI POSIZIONE DI CASALI – QUI LA CRONACA DEL CONSIGLIO COMUNALE

“Noi rappresentiamo i nostri elettori e agiamo sulla base di un chiaro mandato popolare. Le critiche personali sono l’ultima spiaggia di questa amministrazione che ha finito gli argomenti.”

“Considerando il mio curriculum – dice il sindaco emerito Alessandro Fagioli – che include esperienze significative in enti istituzionali, Provincia compresa, se l’assessore Casali ritiene utile discutere di competenze, sono pronto a un confronto sui fatti. La “Varesina ciclabile” non è una novità. È nata e si è sviluppata durante le precedenti amministrazioni mantenendo una progettualità lineare anche nel rispetto del concetto di continuità amministrativa che è stata disattesa in questi 4 anni – sostiene Alessandro Fagioli-. Nasce dalla sistemazione della ex Cemsa e dovrebbe continuare anche nel comparto ex Isotta, ma così non è. Ottenere finanziamenti è importante, ma le opere vanno realizzate con raziocinio e non buttate lì per il gusto di farle”

Fagioli replica anche sul ruolo della minoranza e la crisi della maggioranza: “La minoranza utilizza strumenti legittimi per evidenziare una realtà evidente a molti cittadini: la debolezza numerica e politica di questa amministrazione. Non è stato possibile garantire il numero legale nemmeno nell’ultimo consiglio comunale, segno che il progetto politico di questa amministrazione è ormai fallito. Definire ‘becero ostruzionismo’ il nostro lavoro istituzionale è un tentativo maldestro di nascondere il fatto che questa amministrazione ha perso il contatto con la città e con il mandato ricevuto dai cittadini.”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti