GERENZANO – A Gerenzano si lavora per prevenire i disagi causati dalle bombe d’acqua, che in passato hanno trasformato i sottopassi ferroviari in trappole per automobilisti. E’ stato da poco completato un intervento cruciale: la sostituzione delle pompe di drenaggio nel sottopasso di via Marco Biagi, un’infrastruttura fondamentale per la viabilità del paese.

L’obiettivo è garantire un rapido smaltimento dell’acqua durante le piogge intense, evitando situazioni già verificatesi in passato, quando i sottopassi allagati hanno isolato intere zone e intrappolato veicoli nell’acqua alta. Questo problema non riguarda solo via Marco Biagi, ma anche i sottopassi di via del Malnino, nei pressi di Sorelle Ramonda/Bossi, e di via Rovello/Moneta, collegamenti essenziali verso Turate e il quartiere Oltrestazione.

Il comune ha sottolineato l’importanza di mantenere in efficienza queste infrastrutture attraverso investimenti mirati e manutenzioni costanti. Tuttavia, la sicurezza dipende anche dai comportamenti degli automobilisti. Per sensibilizzare la cittadinanza, l’amministrazione ha diffuso un vademecum con indicazioni pratiche per affrontare le emergenze durante le piogge intense. Si raccomanda di evitare i sottopassi allagati, prestare attenzione ai segnali di pericolo e non sostare in scantinati o garage, luoghi a rischio di rapidi allagamenti.

Il problema, come evidenziato, deriva dalla difficoltà delle reti fognarie di gestire l’enorme quantità d’acqua che cade in tempi brevissimi. In queste situazioni, fermarsi e attendere è spesso l’alternativa più sicura. L’impegno congiunto tra interventi strutturali e prudenza dei cittadini può fare la differenza nel prevenire rischi e disagi futuri.

