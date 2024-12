Cronaca

CERMENATE – Dovevano essere tornei di Texas Hold’em, il celebre poker sportivo considerato un gioco d’abilità, ma sui tavoli del locale si puntavano soldi veri, trasformando l’attività in un illecito. È quanto emerso durante un controllo notturno effettuato dalla polizia di Stato tra venerdì e sabato all’interno di un locale di Cermenate.

Gli agenti, intervenuti dopo alcune segnalazioni, hanno trovato circa 40 clienti nel locale, identificandoli uno a uno. In una saletta dedicata ai giochi, sette persone erano impegnate in una modalità denominata “cash game”: ogni mano veniva giocata con puntate in denaro contante, violando così le normative vigenti.

Durante il controllo, la polizia ha sequestrato circa 4.000 euro in contanti e le fiches utilizzate per le puntate. Il titolare del locale, un giovane di 25 anni residente a Monza, è stato denunciato per violazione delle leggi sul gioco d’azzardo.

Secondo quanto precisato dalle autorità, l’illecito riguardava proprio la modalità cash game. Sebbene non sia vietato organizzare tornei di poker Texas Hold’em, questi devono rispettare regole precise, come l’obbligo di stabilire un montepremi fisso e il divieto di consentire il riacquisto di fiches.

(foto archivio)

