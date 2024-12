Città

SARONNO – Francesca Rufini, Nourhan Moustafa, Andrea Picozzi, Roberta Castiglioni, Mattia Cattaneo, Francesco Licata, Simone Galli. Lucy Sasso, Mauro Rotondi e Mauro Lattuada sono i consiglieri comunali che hanno formato la replica alla nota di Lisalberta Castaldi. QUI LA LETTERA APERTA

Abbiamo letto stamane la lettera aperta che la signora Castaldi ha indirizzato al consigliere Francesco Licata con l’elenco di tutti gli errori che, a suo dire, egli avrebbe commesso “in pochi giorni di vice presidenza”.

L’autrice del comunicato, ex presidente dell’Istituzione Zerbi, ma attualmente priva di incarichi/cariche elettive, e senza alcuna esperienza di consiglio comunale, scrive che Licata dovrebbe scusarsi con i cittadini, concludendo poi con toni di sbeffeggio a nostro avviso sgradevoli e, francamente, inutili.

Riteniamo che, in un momento delicato come questo, le energie vadano spese per governare la città e non per favorire polemiche che, questo è certo, non giovano e non interessano a nessuno. Non comprendiamo perciò le finalità di questo scritto, né tantomeno la logica: il consigliere Licata non ha mai preteso la presidenza del consiglio comunale, a differenza di quanto Castaldi, malinformata, sostiene; peraltro, questo incarico richiede molto impegno e sacrificio e non è di certo un premio.

Ci teniamo quindi a dare il nostro appoggio e sostegno al consigliere Licata, che ha sempre ricoperto tutti i ruoli a cui è stato chiamato, da quello di consigliere, a quello di capogruppo, presidente di commissione e di vice presidente del consiglio comunale con grande dedizione e rispetto per l’istituzione e per i cittadini (tanti) che lo hanno eletto.

