SOLARO – Irruzione all’Esselunga di Solaro. Intorno alle 17 di oggi martedì 3 dicembre è scatto il blitz dei militanti di 100% animalista al punto vendita Esselunga di Solato. Gli attivisti una volta entrati all’interno della struttura, hanno srotolato uno striscione in difesa degli orsi del Trentino con scritto: “Trentino prodotti di sangue! W gli orsi”.

Numerosi i clienti che hanno assistito alla scena e condiviso la protesta. Il personale spaesato ha allertato le forze dell’ordine ma i militanti si sono dileguati prima del loro arrivo.

“Esselunga propone una vasta gamma di prodotti del Trentino” spiegano gli attivisti che hanno scelto il punto vendita per proporre il proprio boicottaggio.

“Pochi giorni fa – proseguono – Fugatti ha firmato il decreto di abbattimento e nella notte tra sabato e domenica la sentenza è stata eseguita. In barba ai ricorsi e alla generale opposizione. L’orso identificato come M91, che non aveva mai fatto del male, che era stato falsamente accusato di aver inseguito un turista, che era stato munito di radiocollare, nella notte è stato raggiunto dai killer mandati dalla provincia di Trento. E il radiocollare è servito solo, come avevamo previsto, a farlo rintracciare e assassinare comodamente”

E concludono: “Quest’anno è stata una strage di orsi in Trentino: le due ammazzate per decreto, quelli uccisi da “bracconieri”, quello investito su strada. Cotinua il progetto perverso e illegale di Fugatti, appoggiato dagli elementi più retrogradi della regione. Per chi ama gli animali, si pone ormai come obbligo il boicottaggio dell’economia della regione insanguinata: non comprarne i prodotti ma, soprattutto, evitarla come meta turistica”.

